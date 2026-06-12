Omicidio Pierina, la moglie di Dassilva: “Da quando è uscito non è tornato a casa”

In collegamento con “Quarto Grado” Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva (bigamo) assolto “per non aver commesso il fatto” nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, commenta l’assoluzione e il “non ritorno” a casa del marito. “Nonostante sia stato assolto, si è trasformato in un latitante”, dice ironicamente.

“Non lo so neanche io dov’è. Oggi l’ho incontrato nello studio dell’avvocato Guidi. Posso aspettare ancora due settimane o due mesi, la cosa più importante ora è che lui sia tranquillo lontano da tutte le situazioni che gli sono pesate sulle spalle negli ultimi due anni. Deve restare lontano da Via del Ciclamino”, ha proseguito Valeria. “Siamo ancora legalmente sposati, diamogli due giorni di tempo prima di passare da un carcere all’altro. Lo aspettano altri interrogatori, dei contro-interrogatori, registrerò le sessioni”, dice scherzando.

Poi la moglie di Dassilva rivolge una domanda a Carmelo Abbate presente in studio: “Ha mai pensato di dedicarsi agli oroscopi?”. Valeria Bartolucci lancia una provocazione al giornalista, che risponde così: “Non ho mai interrogato gli astri, ho sempre interrogato le carte. Rimango fermamente convinto che il quadro accusatorio verso suo marito sia solido. Sono curioso di leggere le motivazioni dei giudici”.

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