Trump: “In Iran dovevamo spegnere un incendio e abbiamo finito”

“Abbiamo dovuto spegnere un incendio”. Così Donald Trump, parlando ad un gruppo di agricoltori a Chippewa Falls, in Wisconsin, ha spiegato le ragioni della guerra contro l’Iran. “Abbiamo dovuto spegnere un Paese molto capace che stava per avere un’arma nucleare” e “abbiamo ampiamente finito”, ha detto il presidente. “In un modo o nell’altro è finita, o con un pezzo di carta o nel modo più difficile, anche se si può dire che è il più facile”, ha aggiunto il tycoon.

Trump: “Se ci sarà accordo, sarei onorato di incontrare Khamenei”

“Sarei onorato di incontrare la Guida Suprema Mojtaba Khamenei” – ha dichiarato per la seconda volta Donald Trump ai giornalisti, facendo intendere la volontà del presidente statunitense di voler chiudere il conflitto in Iran il prima possibile. I negoziati con Teheran però sono in stallo, mentre la fragile tregua tra Israele e Libano – fondamentale per facilitare le trattative con la Repubblica islamica – è già saltata.

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NOTA DI IO: dopo che gli ha strerminato la famiglia, Khamenei sarà felicissimo di vederlo…