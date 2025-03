Ha aggredito la troupe di Striscia, gambiano arrestato per spaccio di eroina

Arrestato uno degli aggressori della troupe di Striscia la Notizia sorpreso con quattro dosi di eroina in tasca

I “Falchi” della Squadra mobile hanno arrestato ieri a Ballarò un gambiano di 38 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Per bloccarlo è stato necessario l’intervento di più poliziotti, uno dei quali è stato colpito e ha riportato alcune ferite giudicate guaribili in quattro giorni.

L’episodio di violenza si era verificato poco più di una settimana fa in piazza del Carmine. Stefania Petyx e i suoi operatori stavano realizzando un’intervista sul mercato coperto di Ballarò ancora chiuso insieme all’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, quando tre uomini hanno iniziato a importunarli per costringerli ad andare via. In pochi secondi la situazione è degenerata, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

Una volta riportata la calma, i militari dell’Arma hanno bloccato due dei tre presunti aggressori che sono stati portati in caserma per essere fotosegnalati e identificati anche dalle vittime dell’aggressione. Il terzo invece, che si era scagliato contro i cameraman riuscendo a distruggere le loro attrezzature, era riuscito a fare perdere le proprie tracce tra i vicoli di Ballarò.

Ieri pomeriggio i “Falchi” della polizia stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero notato il 38enne mentre cedeva qualcosa a un giovane poi bloccato e trovato in possesso di una dose di eroina. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccando il gambiano che, dopo aver aggredito gli agenti ed essersi arreso, è stato perquisito e trovato in possesso di altre quattro dosi di eroina.

L’uomo è stato condotto negli uffici della squadra mobile e, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato al Pagliarelli. Dopo la convalida dell’arresto il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere. L’uomo è risultato irregolare sul territorio italiano e dunque sono state attivate le procedure che porteranno al suo rimpatrio.

“Questo arresto – dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale del sindacato di polizia Uil – è merito del controllo del territorio attuato dalla polizia. L’operazione dimostra ancora una volta, nonostante la nota carenza di organico che deve essere al più presto affrontata, la professionalità dei nostri operatori che sono intervenuti in un quartiere difficile da gestire e ben controllato dalla criminalità”.

“Esprimo soddisfazione e ringrazio le forze dell’ordine – dice l’assessore Forzinetti – per il tempestivo intervento che ha portato all’arresto del responsabile dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Ballarò durante lo svolgimento di un servizio per la riqualificazione del mercato che stiamo portando avanti insieme a Stefania Petyx e alla troupe di Striscia. Le istituzioni e le forze dell’ordine hanno dimostrato ancora una volta che lo Stato c’è ed è presente”.

