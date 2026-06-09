Trump su Netanyahu: “Se gli dico di fare qualcosa la fa”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intimato all’Iran e a Israele di “smettere immediatamente di sparare”

In una conversazione telefonica con la Bbc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un’azione militare contro l’Iran in risposta agli attacchi missilistici contro Israele.

“Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa”, ha detto Trump all’emittente britannica riferendosi al primo ministro dello Stato ebraico. “Tutto quello che ho detto” a Netanyahu “è che dobbiamo usare il buon senso, siamo vicini a firmare un accordo molto importante, un ottimo accordo”, riporta la Bbc. ANSA