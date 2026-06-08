Trump: “mai garantito che non ci sarebbero state guerre nel mio mandato”

Trump: “Non ho mai garantito che non ci sarebbero state guerre nel mio mandato”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un’intervista a ‘Meet the Press’ della Nbc, ha detto di “non aver mai garantito” che non ci sarebbero state guerre nel caso fosse stato rieletto a presidente. “Prima di tutto, non ho garantito che non ci sarebbe state guerre. Perché avrei dovuto costruire l’esercito più forte del mondo?”, ha detto Trump.

Nella sua campagna del 2024 aveva però ripetutamente dipinto i suoi avversari democratici come guerrafondai e aveva affermato di essere il presidente che non ha iniziato “nessuna nuova guerra” e che avrebbe portato un’era di pace. Ma Trump nell’intervista alla NBC, registrata venerdì in Wisconsin, ha affermato che come candidato “non ho promesso nulla”. “Non mi piacciono queste guerre infinite. Questa non è una guerra infinita. Lo stiamo facendo da tre mesi”, ha aggiunto, riferendosi alla guerra in Iran.

“Io all’Iran suggerirei: avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo e fate un accordo”. Così Donald Trump, parlando con Fox News, ha esortato gli iraniani a non interrompere i negoziati dopo il lancio di missili di questa sera contro lsraele.

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