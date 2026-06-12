Mondiali, in Francia arriva il coprifuoco anti-maranza

Le città messe a ferro e fuoco dopo una partita dei Mondiali è una scena che le amministrazioni comunali in Francia non intendono rivedere

Tolosa ha disposto un coprifuoco “anti maranza” valido per tutti i minori di 16 anni non accompagnati. Sarà attivato a piacere proprio dall’amministrazione in occasione delle cosiddette “partite sensibili”, quelle insomma più sentite dalla popolazione locale e che portano il maggiore rischio di disordini. Lo ha dichiarato il sindaco Jean-Luc Moudenc, rappresentante della destra. La restrizione si applicherà dalle 22 alle 5 del mattino seguente.

I precedenti dei Mondiali 2022

Il provvedimento arriva sull’onda della memoria di quanto accadde durante i Mondiali del 2022 in Qatar. In quell’occasione, soprattutto dopo la vittoria ai quarti di finale del Marocco e la successiva sconfitta in semifinale contro la Francia, si erano scatenati festeggiamenti oceanici in tutta Europa. Sebbene in molte piazze le celebrazioni siano state pacifiche, in diverse metropoli francesi la situazione degenerò in violenti disordini urbani: scontri con le forze dell’ordine, lanci di oggetti, atti vandalici, ferimenti e uccisioni videro il coinvolgimento attivo di molti giovanissimi immigrati di seconda generazione. Di recente Parigi è stata per due volte devastata dopo la vittoria della Champions League da parte del Psg.

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