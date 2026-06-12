Erdogan: “Netanyahu farà la fine di Hitler”

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è tornato a paragonare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Nel corso di una cerimonia di premiazione della Mezzaluna rossa turca, come riporta il quotidiano “Daily Sabah”, Erdogan ha affermato che “coloro che seguono le orme di Hitler finiranno come tutti i tiranni della storia”.

Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di “uno squalo che sente odore di sangue”. “Sotto l’attuale amministrazione, Israele non è altro che una fabbrica di instabilità e caos, che si nutre di sangue e lacrime”, ha affermato Erdogan.

tgcom24.mediaset.it