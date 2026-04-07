Iran: ‘la forza di una nazione civilizzata prevarrÃ  sulla forza bruta’

ROMA, 07 APR – “La forza della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione ‘civilizzata’ prevarrÃ senza dubbio sulla logica della forza bruta”. Lo afferma su il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, dopo le minacce di Donald Trump alla civiltÃ iraniana.

“Una nazione che ripone piena fiducia nella rettitudine del proprio cammino deve impiegare tutte le sue capacitÃ e risorse per salvaguardare i propri diritti e i propri legittimi interessi”, ha aggiunto. (ANSA)