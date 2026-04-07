Iran, Trump: ‘stanotte morirÃ  un’intera civiltÃ , per sempre’

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Donald Trump

Dopo aver lanciato un duro ultimatium all’Iran, Donald Trump alza ancora i toni

“Stanotte morirÃ  un’intera civiltÃ , per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederÃ ” ha scritto il presidente americano sul social Truth.

“Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, piÃ¹ intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrÃ  accadere, CHI LO SA? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti piÃ¹ importanti della lunga e complessa storia del mondo.Â 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran!”.

Nel Golfo sale la tensione, le autoritÃ  del Bahrein hanno allertato i residenti a mettersi al sicuro dopo alcuni bombardamenti iraniani. Il Qatar ha avvertito che la situazione in Medio Oriente potrebbe degenerare. L’ambasciatore iraniano in Kuwait ha invitato gli stati del Golfo a fare tutto il possibile per evitare “una tragedia”.

L’Unione Europea “respinge” qualsiasi minaccia da parte degli Stati Uniti di attaccare infrastrutture civili critiche in Iran, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper.
ASKANEWS

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