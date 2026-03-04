Crosetto: “Su utilizzo di basi Usa in Italia valgono i trattati”

“Su Muos e Sigonella ed altro sono pronto a rispondervi, ma vorrei ricordarvi cosa vi ho già detto in Parlamento: l’utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle Usa, avviene in aderenza ad accordi quali il Nato Sofa del 1951, il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954 aggiornato nel 1973 e attualizzato con il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995. Come si può facilmente notare, quindi, tali cornici giuridiche regolamentano queste attività da decenni e nessun governo ha avvertito l’esigenza di modificarle”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un tweet di risposta al profilo M5s, in merito all’utilizzo delle basi in Italia da parte delle forze militari Usa.

“Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. L’Italia sta vedendo come poterli aiutare, sia dal punto di vista degli assetti che possono essere dati, sia vagliando anche con che sistema giuridico farlo: un decreto legge o in che modo farlo il più velocemente possibile”: lo ha detto all’Ansa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Belgrado.

Alla domanda se l’Italia intenda concedere le sue basi su richiesta americana per azioni offensive nei confronti dell’Iran, Crosetto ha risposto: “Non è una decisione mia, è una decisione del governo. Quando ce lo chiederanno, risponderemo”. tgcom24.mediaset.it