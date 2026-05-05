UE: “Teheran si fermi immediatamente”

Iran – la Ue condanna gli attacchi contro Emirati e Oman: “Teheran si fermi immediatamente”

L’Unione europea “condanna fermamente” gli attacchi missilistici e con droni lanciati dall’Iran contro i suoi “partner strategici” nel Golfo ed esprime solidarietà agli Emirati Arabi Uniti e all’Oman, colpiti dagli attacchi. Lo ha dichiarato il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) in una nota.

Bruxelles chiede a Teheran di “cessare immediatamente questi attacchi, che violano palesemente il diritto internazionale” e di “rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dei Paesi della regione”, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che deve essere “pienamente attuata”.

L’Ue ha ribadito che la sicurezza dell’Europa e del Golfo è “interconnessa” e che Bruxelles intende continuare a collaborare con i partner regionali per la de escalation e la stabilita’. “Siamo pronti a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni”, ha affermato il portavoce, “e giungere a una soluzione duratura che ponga fine alle ostilità, impedisca all’Iran di acquisire un’arma nucleare e metta fine alle sue attività destabilizzanti”.

tgcom24.mediaset.it