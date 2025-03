I legislatori dell’opposizione serba accendono razzi e scaricano sospetti gas lacrimogeni durante il giorno di apertura della sessione primaverile del parlamento, in segno di sostegno alle proteste anticorruzione in corso. La Serbia e’ stata scossa per mesi da proteste anti-corruzione guidate dagli studenti, dopo il crollo fatale del tetto di una stazione ferroviaria che l’anno scorso ha causato la morte di 15 persone. Poco dopo, la presidente dell’Assemblea nazionale serba Ana Brnabic ha ordinato la ripresa dei lavori. ANSA

“Dopo aver perso Washington a favore dei patrioti, le forze globaliste-liberali si sono ritirate a Bruxelles e hanno puntato gli occhi su Serbia, Slovacchia e Ungheria. Il caos odierno nel parlamento serbo – fumogeni, violenza e ostruzionismo – mostra quanto lontano sono disposti ad arrivare per destabilizzare nazioni sovrane. Non possiamo permettere che ciò continui. ❌

Desidero esprimere il mio sostegno al Presidente Vucic e al governo democraticamente eletto della Serbia.”

After losing Washington to the patriots, globalist-liberal forces retreated to Brussels, and set their sights on Serbia, Slovakia, and Hungary. Today’s chaos in the Serbian Parliament – smoke bombs, violence, and obstruction – shows how far they’re willing to go to destabilise… pic.twitter.com/krL49UvG54

