Migranti, Ocean Viking verso Ravenna: 131 a bordo

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Alla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterreanée è stata assegnata Ravenna come porto sicuro

L’imbarcazione, tra ieri e martedì, ha effettuato due operazioni che hanno portato a bordo 131 persone. Ieri mattina sono stati prelevati 56 migranti che, secondo il racconto della Ong, si trovavano in una imbarcazione in vetroresina in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso libica.

“Mentre la nostra nave si dirigeva verso l’imbarcazione in difficoltà, – spiega l’organizzazione umanitaria nel suo sito – il mercantile Mv Kilburn è rimasto accanto alle persone in mare durante la notte, rispettando il proprio dovere di assistenza in mare. Questo nonostante istruzioni contraddittorie ricevute dalle autorità maltesi”.

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