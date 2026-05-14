Migranti, Ocean Viking verso Ravenna: 131 a bordo

Alla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterreanée è stata assegnata Ravenna come porto sicuro

L’imbarcazione, tra ieri e martedì, ha effettuato due operazioni che hanno portato a bordo 131 persone. Ieri mattina sono stati prelevati 56 migranti che, secondo il racconto della Ong, si trovavano in una imbarcazione in vetroresina in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso libica.

“Mentre la nostra nave si dirigeva verso l’imbarcazione in difficoltà, – spiega l’organizzazione umanitaria nel suo sito – il mercantile Mv Kilburn è rimasto accanto alle persone in mare durante la notte, rispettando il proprio dovere di assistenza in mare. Questo nonostante istruzioni contraddittorie ricevute dalle autorità maltesi”.