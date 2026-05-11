Trump, ‘totalmente inaccettabile la risposta dell’Iran’

Donald Trump boccia la risposta dell’Iran alla proposta Usa di chiudere la guerra

“Ho appena letto la risposta dei cosiddetti ‘Rappresentanti’ dell’Iran’.

Non mi piace: TOTALMENTE INACCETTABILE! Vi ringrazio per l’attenzione dedicata a questa questione.§Presidente DONALD J. TRUMP”, ha scritto su Truth.

L’Iran prende in giro gli Stati Uniti, e il resto del mondo, da 47 anni (RINVIANDO, RINVIANDO, RINVIANDO!), e ha finalmente fatto centro quando Barack Hussein Obama è diventato presidente.

Egli non è stato solo benevolo nei loro confronti, è stato eccezionale: si è schierato apertamente dalla loro parte, scaricando Israele e tutti gli altri Alleati, e concedendo all’Iran una nuova, importante e potentissima linfa vitale”. E’ quanto scrive il presidente Donald Trump su Truth nel pieno dei negoziati, mettendo in guardia Teheran sul fatto che “non riderà più”. ANSA