Crosetto: “Avviciniamo due cacciamine a Hormuz”

Il governo italiano sta predisponendo “due unità cacciamine” in maniera precauzionale e “rigorosamente nel quadro delle missioni autorizzate”, allo scopo di partecipare a eventuali missioni nello Stretto di Hormuz quando la guerra sarà finita. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato.

“Il tema è quello dei tempi di reazione: laddove scoppiasse la pace servirebbe un mese per raggiungere il Golfo, ecco perché ci stiamo organizzando per avvicinarci pur restando a una distanza sicura”, ha detto il ministro.

La pianificazione e il posizionamento “sono essenziali” per non restare impreparati, ha aggiunto il ministro, secondo cui si tratta di una scelta “di responsabilità” e un approccio “funzionale” che consentirà “all’Italia di poter contribuire senza ulteriori ritardi a eventuali iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione”.

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