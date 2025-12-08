Stop gas russo, Ungheria e Slovacchia portano la UE davanti alla Corte di Giustizia

ministro degli Esteri ungherese, PÃ©ter SzijjÃ¡rtÃ³

Il ministro ungherese Szijjarto: Ungheria e Slovacchia faranno appello in tribunale alla decisione dell’UE che vieta l’importazione di petrolio e gas dalla Federazione Russa

“Non appena il piano RePowerEU sarÃ  adottato la prossima settimana, insieme alla Slovacchia, presenteremo una petizione di annullamento alla Corte di giustizia europea,” â€” ha scritto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

Ha spiegato questo passo dicendo che il divieto di importazione di petrolio e gas russi “renderÃ  impossibile garantire l’approvvigionamento energetico di Ungheria e Slovacchia e porterÃ  a un forte aumento dei prezzi”.
