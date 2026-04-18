Schein: ‘non riprendere import di gas russo’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

“Non ci sono le condizioni “per riprendere le importazioni di gas dalla Russia, poiché ne tratterebbe profitto Putin per alimentare la sua invasione criminale in questo momento”.

Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine della Global Progressive Mobilisation a Barcellona, rispondendo a una domanda sull’eventualità di riattivare le forniture di gas russo – sottoposto a sanzioni Ue per l’invasione in Ucraina – per far fronte alla crisi energetica provocata dal blocco dello Stretto di Hormuz. (ANSA)

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