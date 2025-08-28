Strage Minneapolis, sindaco: ‘non demonizzare la comunità trans’

Minneapolis. Strage in una scuola cattolica compiuta da killer transgender

“Prima preoccupazione del sindaco democratico della città, Jacob Frey, noto per essersi inginocchiato davanti alla bara di George Floyd? Dire che le preghiere non servono a nulla, perché i bambini uccisi stavano pregando e non per questo si sono salvati e non demonizzare la comunità trans.”

Lo scrive su X il giornalista Leonardo Panetta, pubblicando il video.

