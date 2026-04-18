Ucraina, Conte: ‘serve accordo di pace, poi dobbiamo comprare gas russo’

E’ una “follia comprare gas americano, che costa tantissimo, quando c’Ã¨ gas disponibile che costa molto meno, il gas russo”, ma l’Italia non potrÃ comprarlo finchÃ© non viene siglato un accordo di pace tra Mosca e l’Ucraina. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a margine di ‘Nova’.”In queste condizioni non sarebbe serio per l’Italia – ha spiegato – noi non abbiamo un doppio standard in politica internazionale”, dal momento che “la Russia ha aggredito l’Ucraina”.

“Noi – ha ricordato – siamo stati sempre favorevoli alle sanzioni economiche e finanziarie e riteniamo un fallimento la gestione di questo conflitto perchÃ© dall’inizio occorreva una svolta negoziale”. Invece “ancora oggi in Europa abbiamo dei governanti che non riescono a esprimere un’iniziativa, ad assumere un’iniziativa diplomatica, a restituire forza e dignitÃ alla politica”.

Invece “quella Ã¨ la soluzione, facciamo subito un negoziato, gestiamolo noi, coinvolgendo anche ad esempio la Cina che Ã¨ un player importante e che si Ã¨ offerta sin dall’inizio. Arriviamo subito a una soluzione, perchÃ© dobbiamo comprare il gas russo: Ã¨ piÃ¹ conveniente per le nostre imprese per i nostri cittadini”.

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