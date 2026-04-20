Pichetto: ‘escluso ritorno al gas russo, valutiamo riattivare il carbone’

Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe rendersi necessario riattivare le centrali a carbone

Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’incontro “Il Santo Graal dell’Energia” in corso a Milano. “Ãˆ – ha aggiunto – una cifra alta, oggi siamo intorno ai 40 euro, mentre le stime iniziali erano tra i 28 e i 30 euro. Ma quello Ã¨ il punto di caduta. Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalitÃ .Â Il carbone resta una soluzione residuale, ma in caso di necessitÃ dobbiamo farci trovare pronti”.

“La mia posizione personale coincide con quella del governo italiano, che Ã¨ perfettamente allineato con l’Unione Europea. Eventuali valutazioni saranno fatte a livello europeo piÃ¹ avanti, ma ad oggi escludo il ritorno al gas russo“, dice il ministro a margine dell’incontro commentando l’ipotesi di un ritorno all’acquisto del gas russo da parte dell’Italia.

“Speriamo che lo Stretto di Hormuz venga riaperto e che si riparta con un confronto tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un punto di equilibrio e di pace”, le parole del ministro commentando le tensioni geopolitiche che stanno incidendo sui mercati energetici. “Qui siamo davvero a colpi di scena giorno per giorno ed Ã¨ difficile prevedere cosa accadrÃ nei prossimi giorni”, ha aggiunto, sottolineando l’elevato livello di incertezza legato all’area del Golfo Persico e ai riflessi sulle forniture globali di energia. (ANSA)