Qatargate, primo sÃ¬ del Pe per revocare l’immunitÃ  a Moretti

BRUXELLES, 03 DIC – La commissione giuridica (Juri) del Parlamento Ue ha approvato la richiesta avanzata a marzo dalla procura del Belgio di revocare l’immunitÃ all’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate. La decisione finale sarÃ adottata dalla plenaria dell’Eurocamera.

La decisione Ã¨ stata approvata, stando a quanto si apprende, con 16 voti a favore, 7 contrari e un’astensione. La stessa commissione ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunitÃ parlamentale per quanto riguarda Elisabetta Gualmini, altra eurodeputata del Pd.

La richiesta Ã¨ stata respinta con 16 voti contrari, un astenuto e 7 voti a favore della relazione per la revoca dell’immunitÃ . Scoppiato il 9 dicembre 2022, il presunto scandalo di corruzione che ha coinvolto diversi eurodeputati resta ancora in stallo, fermo alle indagini preliminari. In parallelo, prosegue il riesame dei metodi adottati dalla giustizia belga. (ANSA)