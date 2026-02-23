Francia, Philippot: “Tutto è assolutamente marcio nell’UE, tutto!”

Florian Philippot, presidente del movimento ‘Les patriotes’, scrive su X: “Nuovo SCANDALO che coinvolge Christine Lagarde!
La presidente della BCE ha appena rivelato di ricevere “più di 140.000 € all’anno” (12.000 euro al mese) in qualità di amministratrice della Banca dei regolamenti internazionali (BRI).
“Eppure le normative della BCE vietano ai suoi dipendenti di accettare compensi da terzi!”
Lo scandalo cresce!
I dipendenti della BCE denunciano l’apparente disonestà del “doppio stipendio” di Christine Lagarde.
Un dipendente ha scritto senza mezzi termini sui social media: “Predicare l’acqua e bere vino!”.
“I membri dello staff affermano che è loro vietato accettare pagamenti esterni per le attività lavorative!”
Tutto è assolutamente MARCIO nell’UE, tutto!
Un focolaio di mafia e corruzione che deve essere distrutto il prima possibile!”
