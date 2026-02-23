Francia, Philippot: “Tutto è assolutamente marcio nell’UE, tutto!”

Bce, Christine Lagarde

Florian Philippot, presidente del movimento ‘Les patriotes’, scrive su X: “Nuovo SCANDALO che coinvolge Christine Lagarde!
La presidente della BCE ha appena rivelato di ricevere “più di 140.000 € all’anno” (12.000 euro al mese) in qualità di amministratrice della Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

“Eppure le normative della BCE vietano ai suoi dipendenti di accettare compensi da terzi!”
(cfr: https://fr.euronews.com/business/2026/02/23/lagarde)

Lo scandalo cresce!
I dipendenti della BCE denunciano l’apparente disonestà del “doppio stipendio” di Christine Lagarde.
Un dipendente ha scritto senza mezzi termini sui social media: “Predicare l’acqua e bere vino!”.

“I membri dello staff affermano che è loro vietato accettare pagamenti esterni per le attività lavorative!”

Tutto è assolutamente MARCIO nell’UE, tutto!
Un focolaio di mafia e corruzione che deve essere distrutto il prima possibile!”
https://x.com/f_philippot/status/2025919401099215215

