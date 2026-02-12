Blitz polizia in Commissione Ue, ‘presunte irregolaritÃ  su vendita di immobili’

Joahnnes Hahn

La polizia belga ha fatto irruzione nei locali della Commissione europea a Bruxelles, nell’ambito di un’indagine su possibili irregolaritÃ  nella vendita di beni immobili per circa 900 milioni di euro nel 2024, quando l’austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio.
L’indagine Ã¨ condotta dalla procura europea (Eppo), che riferisce di stare “raccogliendo prove”. ANSA

