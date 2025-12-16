Qatargate, Zingaretti: ‘Certo che Moretti dimostrerÃ  la sua correttezza’

‘Sono certo che Moretti dimostrerÃ la sua correttezza e trasparenza’
“Sono certo che Alessandra Moretti dimostrerÃ la sua correttezza e trasparenza rispetto ai fatti contestati. Continuo a pensare che giÃ ora, dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare di piÃ¹ le prerogative dei parlamentari ma ora nella fase che si apre ci sarÃ l’opportunitÃ per verificare la sua estraneitÃ . Intanto ora il suo impegno continuerÃ nel lavoro parlamentare”.
Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento europeo.Â ANSA