Narcotraffico e violenza, organizzazione criminale guidata da un tunisino

Polizia di stato e municipale hanno dato esecuzione di unâ€™ordinanza cautelare nei confronti di 19 persone, 14 delle quali ritenute parte di unâ€™associazione a delinquere stabile dedita al commercio illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dallâ€™uso di armi. L’indagine, coordinata dalla procura di Firenze e dalla Dda – Direzione distrettuale antimafia – condotta tra il 2023 e il 2024 ha portato alla luce una organizzazione, guidata da un cittadino tunisino di 41 anni, affiancato da un suo connazionale di 32 anni e da numerosi collaboratori incaricati di custodia, trasporto e vendita al dettaglio di cocaina e hashish. Lo riferisce Firenze Today.

Per l’esecuzione delle misure a carico di 15 indagati (4 irreperibili) sono stati impiegati 200 operatori tra polizia di stato e polizia municipale tra Firenze, Bologna, Pistoia, Prato, Arezzo e Terni.

Violenza e tentato omicidio

Gli investigatori hanno documentato anche episodi di violenza verso chi tentava di sottrarsi al controllo dellâ€™organizzazione, tra cui due rapine aggravate e un tentato omicidio. Tra i destinatari della misura cautelare figura anche un avvocato del foro di Firenze, agli arresti domiciliari con lâ€™accusa di favoreggiamento personale.

Nel corso delle indagini sono state arrestate 16 persone in flagranza e sequestrati circa 22 kg di cocaina, 3,6 kg di hashish, 263 mila euro in contanti, una pistola Beretta con 5 colpi e tre auto, due delle quali dotate di doppiofondo per occultare lo stupefacente.
www.bolognatoday.it

