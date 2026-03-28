Roma, peruviano in ospedale per un malore: aveva mezzo kg di cocaina nello stomaco

Si Ã¨ presentato al pronto soccorso dellâ€™ospedale Sandro Pertini accusando forti dolori. Una volta davanti ai medici, un 27enne di nazionalitÃ peruviana ha ammesso la veritÃ : aveva ingerito decine di ovuli di droga. Ãˆ scattata cosÃ¬ lâ€™operazione d’urgenza che ha portato allâ€™arresto del giovane per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione d’urgenza

I medici, compresa la gravitÃ della situazione e il rischio di unâ€™overdose fatale dovuta alla possibile rottura dei panetti, hanno sottoposto il 27enne a un intervento chirurgico immediato. Durante lâ€™operazione sono stati estratti dallo stomaco 46 ovuli termosaldati. Le analisi condotte successivamente hanno confermato che il contenuto era cocaina purissima, per un peso complessivo di circa 395 grammi.

La versione del “corriere”

Sul posto, allertati dal personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria del Soccorso. Agli agenti, lâ€™uomo ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo di essere stato costretto a ingerire la sostanza sotto minaccia quattro giorni prima, presso un aeroporto in PerÃ¹, prima di imbarcarsi per l’Italia.

Una giustificazione che non gli ha evitato le manette. Il Tribunale di Roma ha convalidato lâ€™arresto; il 27enne resta ora a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria.

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