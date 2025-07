“La gente deve vedere che l’Ucraina ha i propri missili. In generale, per quanto riguarda le armi, l’obiettivo è quello di aumentare la nostra produzione interna per portare la quota di armi ucraine nelle nostre forze di difesa al 50% nei prossimi sei mesi. È un obiettivo assolutamente realistico”.

È quanto ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram.

In pochi minuti, Armando Manocchia spiega, attraverso fatti documentabili e incontrovertibili, come il governo pro-tempore italico – contrariamente al volere della stragrande maggioranza dei cittadini italiani – abbia commesso un’enorme leggerezza schierandosi in questa guerra Nato-Usa-Ucraina contro la Russia.