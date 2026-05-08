Atterrata a Orio con 74 ovuli nello stomaco, arrestata nigeriana

Una passeggera atterrata all’aeroporto di Orio al Serio da Charleroi a Bruxelles è stata arrestata dalla Guardia di finanza e dal personale delle Dogane perché aveva ingerito 74 ovuli contenenti 16 cocaina e 58 eroina.

Si tratta di una nigeriana di 44 anni, residente a Torino e titolare di un bar: il giorno prima era partita in treno per Amsterdam e da lì aveva raggiunto in bus Bruxelles: una modalità tipica dgli ‘ovulatori’.

Le lastre in ospedale hanno confermato i sospetti dei finanzieri: in totale sono stati sequestrati 827 grammi tra cocaina ed eroina, che avrebbero permesso di realizzare 730 dosi di cocaina e oltre 10.500 di eroina, generando profitti illeciti per circa 248.000 euro. ANSA