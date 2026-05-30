Da Milano ad Alghero con 80 ovuli di cocaina nell’intestino: arrestato nigeriano

Ha preso un volo da Milano verso Alghero con un chilo di cocaina nell’intestino. Una volta arrivato in Sardegna per lui sono scattate le manette

Un cittadino nigeriano è stato arrestato nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Alghero una volta atterrato all’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia. L’uomo era appena arrivato nello scalo sardo quando ha attirato l’attenzione delle fiamme gialle che lo hanno fermato per un controllo. Proprio durante gli accertamenti, le risposte fornite dall’uomo, confrontate con alcuni elementi investigativi già acquisiti, hanno rafforzato il sospetto dei finanzieri che potesse aver ingerito ovuli contenenti di cocaina.

Il recupero della coca

Per questo motivo l’uomo è stato accompagnato in ospedale, dove gli accertamenti hanno confermato i sospetti degli investigatori. In totale sono stati recuperati 80 ovuli da circa 12 grammi ciascuno, contenenti complessivamente quasi un chilo di cocaina.

Una volta dimesso, è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nel carcere di Bancali.

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