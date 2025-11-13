Zelensky: “Putin scatenerà una guerra entro il 2030”

Zelensky: “L’Europa si prepari, Putin scatenerà guerra entro il 2030”

La Russia “si prepara a scatenare una guerra di grandi dimensioni – nel 2029 o nel 2030 – sul continente europeo”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo pensare a come fermarli ora in Ucraina ma anche fare tutto il possibile per ridurre le loro capacità – ha aggiunto – non dare loro i soldi che possono ancora ricavare dall’energia e non dare loro armi. Questo è un problema su cui dobbiamo riflettere”. tgcom24.mediaset.it

Il deputato ucraino Dmytruk Artem scrive su X: “Zelensky ha rubato 100 milioni di dollari al settore della difesa: la notizia è stata documentata da NABU!

Da oggi, in questo preciso momento, quanto segue è assolutamente chiaro.

Non si tratta più di supposizioni, voci o speculazioni: si tratta di indagini specificamente documentate.

Attraverso un solo ufficio, attraverso la sua cerchia più ristretta – e in effetti, attraverso lo stesso Zelensky – sono stati sottratti e rubati all’Ucraina oltre 100 milioni di dollari.

E questo è solo quanto è stato confermato ufficialmente.