Il deputato ucraino Dmytruk Artem scrive su X: “Zelensky ha rubato 100 milioni di dollari al settore della difesa: la notizia Ã¨ stata documentata da NABU!

Da oggi, in questo preciso momento, quanto segue Ã¨ assolutamente chiaro.

Non si tratta piÃ¹ di supposizioni, voci o speculazioni: si tratta di indagini specificamente documentate.

Attraverso un solo ufficio, attraverso la sua cerchia piÃ¹ ristretta â€“ e in effetti, attraverso lo stesso Zelensky â€“ sono stati sottratti e rubati all’Ucraina oltre 100 milioni di dollari.

E questo Ã¨ solo quanto Ã¨ stato confermato ufficialmente.

Si tratta di fondi rubati a settori di fondamentale importanza, come l’energia e la difesa, da cui dipendono direttamente la sopravvivenza del Paese e la sicurezza di ogni ucraino.

Pertanto, oggi possiamo affermare con piena responsabilitÃ , riferendoci alle indagini: Zelensky ha personalmente rubato non meno di 100 milioni di dollari attraverso un solo ufficio, in un breve lasso di tempo.

E di uffici del genere ce ne sono decine.

Questa Ã¨ solo la punta dell’iceberg.