Zelensky: “economia russa sull’orlo del collasso”

“La vittoria in questa guerra sarà quando la società russa riconoscerà che la guerra è terribile, che la guerra è una tragedia non per qualcuno, da qualche parte, ma per loro stessi. E credo che questo sia lo slancio necessario. Credo che ci siano diverse persone intorno a Putin. Metà di loro vuole continuare questa guerra. L’altra metà vuole fermarla. E penso che le persone che lavorano nel mondo degli affari capiscano che l’economia russa si trova in una situazione terribile. È sull’orlo del collasso”–

“L’Ucraina ama Sua Maestà (il re Carlo III, ndr). Mi piacerebbe molto invitarlo a Kiev. Magari quest’anno. Non so dal punto di vista della sicurezza, ma ovviamente vorremmo vederlo”.

Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra. Ma possiamo dire che sta perdendo l’iniziativa giorno dopo giorno”. È quando ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’ intervista al Guardian. Secondo Zelensky il Cremlino starebbe perdendo più di 30.000 soldati al mese, con 23.000-24.000 “uccisi” e i restanti feriti “gravemente”. La cifra reale, suggerisce, potrebbe essere persino superiore. “Nel complesso, si tratta di un numero enorme. Significa che non stanno vincendo la guerra”, ha affermato.

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