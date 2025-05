Mogliano, taglia la gola a un 47enne: marocchino denunciato a piede libero

MOGLIANO VENETO (TREVISO) – È stato identificato e rintracciato il presunto autore della brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto, ai danni di un uomo di 47 anni, rimasto gravemente ferito al collo. L’episodio si è verificato intorno alle 17:30 in via Toti dal Monte, in un’area frequentata e centrale del comune trevigiano.

Colpito al collo con una bottiglia, 47enne in ospedale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Mogliano, l’aggressione è scaturita da una lite improvvisa tra due uomini. Al culmine del diverbio, uno dei due ha colpito il coetaneo con un coccio di una bottiglia di birra, causandogli lesioni gravi. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale di Mestre, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Rintracciato il presunto aggressore

Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, i militari sono riusciti a identificare rapidamente il presunto responsabile: si tratta di un cittadino marocchino di 47 anni, domiciliato a Mogliano Veneto, regolarmente presente sul territorio italiano e senza precedenti penali rilevanti, ad eccezione di una segnalazione per ubriachezza.

La denuncia e le indagini

L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni gravissime. Non è stato disposto al momento l’arresto, ma le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e, soprattutto, il movente alla base del violento litigio.

Nelle prossime ore, gli inquirenti contano di ascoltare la vittima non appena le sue condizioni lo permetteranno, per completare il quadro investigativo.

