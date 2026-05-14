Accoltella un 40enne per una battuta alla fidanzata: fermato egiziano

ImolaOggiCRONACA, News 2026

uomo con coltello

Sabato pomeriggio, a Corsico (Milano), un 27enne egiziano avrebbe accoltellato un 40enne salvadoregno dopo che quest’ultimo avrebbe fatto una battuta alla sua fidanzata. Lo riporta Milano Today, il quale aggiunge che il 40enne è finito in ospedale, mentre il 27enne è stato fermato martedì con l’accusa di tentato omicidio.

Stando al sito di notizie, il 40enne sarebbe stato colpito all’addome e al torace. È stato soccorso dallo staff del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Il presunto responsabile è stato individuato proprio grazie all’attività investigativa e, in particolare, alle testimonianze dei presenti e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Il giovane fermato si trova ora nel carcere di San Vittore.
tgcom24.mediaset.it

Share

Articoli correlati

polizia notte Milano

Milano, rapina con pugni e bottigliate: 3 stranieri arrestati

ambulanza polizia

Milano, gravissimo un tunisino accoltellato: fermato egiziano

carabinieri notte

Violenta rapina a Milano, arrestati due egiziani

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *