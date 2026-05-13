Milano, gravissimo un tunisino accoltellato: fermato egiziano

Un uomo di 34 anni è stato accoltellato in pieno giorno a Milano. L’aggressione, violentissima, è avvenuta in zona Navigli, poco prima delle 15 di lunedì

Il ferito, stando a quanto riferito dalla questura, sarebbe un uomo di origini tunisine. Il fatto si è verificato all’interno del cortile del condominio al civico 23. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tre equipaggi per prestare le prime cure.

L’uomo è stato colpito a un orecchio e all’addome, non è ancora chiaro con quanti fendenti. Data la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato al parco Segantini, per supportare il personale sanitario nel tentativo di stabilizzare il trentaquattrenne sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Il ferito è stato trasferito al Niguarda in codice rosso, in condizioni molto gravi.

Un fermato in via Picchi

Oltre ai sanitari, in via Gola sono intervenute diverse volanti della polizia di Stato e la Scientifica per fare i rilievi. L’area è stata isolata. Al momento restano ignote le cause che hanno scatenato l’aggressione.

Alcuni testimoni parlano di due persone fuggite. Poco dopo l’aggressione, un uomo, di origini nordafricane come la vittima, è stato fermato dagli agenti in via Mario Picchi, quasi all’angolo con via Darwin. Si tratta di un cittadino egiziano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Deve rispondere di tentato omicidio.

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