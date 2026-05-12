Prato, difende una collega e viene accoltellato: 23enne gravissimo

Sono due i fermati in questura a Prato per l’accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro

Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano: la polizia li accusa di essere coinvolti nell’aggressione, che va a configurarsi come un episodio di tentato omicidio. Secondo una ricostruzione, il giovane, italiano e dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale, aveva appena terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo l’una.

I due sarebbero stati avvicinati dagli aggressori, i quali prima avrebbero molestato la donna e poi avrebbero chiesto denaro al 23enne. Alla sua opposizione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendolo al petto. La lama ha raggiunto il cuore del giovane che si è accasciato a terra in arresto cardiaco.

Decisivo l’intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Il 23enne è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed è ora ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata.

Gli equipaggi delle Volanti, intervenute immediatamente in piazza Mercatale, avevano avviato subito le ricerche dei responsabili raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere. Nel corso della notte gli agenti hanno rintracciato i due presunti aggressori, che ora sono in questura a disposizione dell’autorità giudiziaria. Uno dei due fermati, secondo quanto si apprende è un minorenne, cittadino italiano. Avrebbe circa 16 anni. I due fermati dopo l’identificazione sono sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori.ANSA