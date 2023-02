Ucraina, Medvedev: “si rischia la catastrofe nucleare”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che dall’inizio del conflitto in Ucraina ha adottato toni molto accesi, ha affermato in un articolo pubblicato sulla Izvestia che, se l’Occidente continuerà a fornire armi a Kiev, si rischia la catastrofe nucleare.

“Naturalmente l’afflusso di armi può continuare…e impedire ogni possibilità di far tornare i negoziati”, ha scritto Medvedev. “I nostri nemici stanno facendo proprio questo – ha continuato – e non vogliono capire che i loro obiettivi certamente porteranno a un totale fiasco. Alla sconfitta per tutti. Un crollo. L’apocalisse. In cui ci si potrà scordare per secoli la vita precedente, finché le macerie non cesseranno di emettera radiazioni”. ASKANEWS