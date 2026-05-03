Rubio in settimana a Roma e in Vaticano

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Marco Rubio

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al “disgelo”.

Lo anticipa il Corriere della Sera, precisando che l’agenda non è ancora chiusa e al momento prevede incontri “con il segretario di Stato vaticano Marco Parolin e con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto”.

Secondo quanto riferito, Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. ANSA

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