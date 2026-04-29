Von der Leyen: ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’

“Abbiamo mantenuto la promessa” sul prestito Ue da 90 miliardi a Kiev: “entro questo trimestre erogheremo la prima tranche di 45 miliardi di euro per il 2026”, ha ribadito la presidente von der Leyen, sottolineando che “un terzo” delle risorse “Ã¨ destinato alle esigenze di bilancio, i due terzi alla difesa dell’Ucraina”.

“Il primo pacchetto per la difesa riguarderÃ i droni, prodotti dall’Ucraina e destinati all’Ucraina, per un valore di circa 6 miliardi di euro. Il nostro messaggio Ã¨ chiaro: continueremo a sostenere il coraggioso popolo ucraino e le sue forze armate – ha evidenziato von der Leyen -. Mentre la Russia raddoppia la sua aggressivitÃ , l’Europa raddoppia il suo sostegno all’Ucraina”.Â ANSA