Sequestra la moglie e chiede riscatto ai suoceri: arrestato kosovaro

Lei lo lascia, lui la sequestra e chiede ai suoceri un riscatto di 15.000 euro

Questo, almeno secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Ã¨ quanto accaduto nei giorni scorsi in Trentino. I due protagonisti sono una giovane coppia di coniugi: lui un 23enne kosovaro, lei una 21enne della Val di Fiemme. La giovane Ã¨ stata salvata grazie alla prontezza di spirito dei genitori, che hanno chiesto aiuto ai carabinieri.

Il ricatto

Come si legge su TrentoToday, a denunciare il fatto alle forze dell’ordine sono stati i genitori della ragazza. Hanno detto ai militari dell’Arma di avere ricevuto un sms dal genero con la richiesta di denaro. GiÃ in precedenza l’uomo aveva chiesto al suocero una somma di 5.000 euro per la restituzione di un’automobile. I carabinieri hanno rintracciato la coppia a Bedollo. Una volta raggiunti, la donna Ã¨ stata messa in salvo mentre il marito Ã¨ stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione.

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