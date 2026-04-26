Zelensky: ‘prima tranche del prestito di 90 miliardi destinata a produrre armi’

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ROMA, 26 APR – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la prima tranche del prestito di 90 miliardi di euro concesso dall’Ue sarÃ  destinata alla produzione di armi e alla protezione energetica. Lo riporta Rbc-Ucraina.

“Destineremo la prima tranche del pacchetto di aiuti europei approvato, pari a 90 miliardi di euro, alla produzione nazionale per la difesa dell’Ucraina. Si tratta di droni e dell’intero settore della tecnologia militare”, si legge nel messaggio. Zelensky ha poi indicato l’energia come secondo settore prioritario. (ANSA)

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