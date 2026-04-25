Vertice di Cipro, nuovo acquisto di armi per Kiev

Il ministro degli Affari Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha affermato che il vertice informale dell’UE a Cipro è stato un punto di svolta: sono stati stipulati accordi separati con il Presidente Volodymyr Zelensky su nuovi contributi al PURL (armi acquistate dagli Usa e pagate dai cittadini europei) e su ulteriori pacchetti di aiuti per l’Ucraina.

In precedenza, Zelensky aveva affermato che l’Ucraina si trovava ad affrontare una carenza di equipaggiamento per la difesa aerea, nonostante la fornitura ininterrotta di armi americane nell’ambito del programma PURL. La scorsa settimana, il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha dichiarato che, durante una riunione del Gruppo di contatto sulle questioni di difesa in Ucraina, diversi Paesi avevano annunciato nuovi contributi al programma PURL.

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