Sbarco a Ortona, arrestato scafista sudanese

Era lui alla guida del gommone nero, con a bordo 38 migranti, soccorso da Emergency a 32 miglia dalle coste libiche

Un giovane di 34 anni, originario del Sudan, Ã¨ stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Chieti con lâ€™accusa di essere uno scafista: le manette sono scattate giovedÃ¬ scorso a Ortona, dove Ã¨ sbarcata la nave Life Support della Ong fondata da Gino Strada.

Il presunto trafficante di uomini ha cercato di mimetizzarsi tra gli altri profughi, ma a incastrarlo ci sono alcune testimonianze. Almeno due migranti lo hanno riconosciuto, senza margine di dubbio, come lâ€™uomo che aveva condotto la piccola imbarcazione durante la drammatica traversata. Non solo: gli investigatori del commissario capo Francesco Dâ€™Antonio gli hanno trovato addosso un dispositivo gps, utilizzato per seguire la rotta.

Ora il trentaquattrenne, su ordine del sostituto procuratore Giancarlo Ciani, Ã¨ rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo: indagato per favoreggiamento dellâ€™immigrazione clandestina, sarÃ interrogato domani durante lâ€™udienza di convalida dellâ€™arresto.

www.ilcentro.it