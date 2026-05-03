Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato peruviano

Quando i carabinieri l’hanno vista in piena notte in via Foria, a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue, e la sua bimba di quattro anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, Ã¨ stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L’uomo, secondo il suo racconto, l’ha colpita piÃ¹ volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora Ã¨ stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

La donna in ospedale

Il 118 ha portato la donna in codice rosso, non in pericolo di vita, all’ospedale del Mare, dove Ã¨ ancora ricoverata. La bimba Ã¨ stata affidata alla nonna materna.

L’arresto del compagno

I militari hanno rintracciato l’uomo – di nazionalitÃ peruviana, classe ’99, giÃ denunciato dalla compagna l’anno scorso – per poi arrestarlo. Ora Ã¨ in carcere: dovrÃ rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

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