“Conservatore e Rivoluzionario”, il nuovo video del prof. Meluzzi

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Riflessioni tra passato, presente e futuro tra storia e cronaca di un mondo in cambiamento.
Dopo oltre due anni e mezzo di silenzio, il prof. Meluzzi torna finalmente con un video pubblicato sul suo canale Youtube.

Malgrado la voce debole e affaticata, ma con l’inflessibile volontà di un’anima forte, ci regala ancora alcuni spunti su cui riflettere.

“Quello cui siamo oggi non è un nostalgico ritorno al passato per assenza di futuro.
C’è un combustibile che neppure lo stretto di Hormuz può fermare che è fatto di quella terra da cui tutto viene e a cui tutto ritorna.
Il mondo dei giovani confusi e disillusi ha un disperato bisogno di certezza e tradizioni.”

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