“Conservatore e Rivoluzionario”, il nuovo video del prof. Meluzzi

Riflessioni tra passato, presente e futuro tra storia e cronaca di un mondo in cambiamento.

Dopo oltre due anni e mezzo di silenzio, il prof. Meluzzi torna finalmente con un video pubblicato sul suo canale Youtube.

Malgrado la voce debole e affaticata, ma con l’inflessibile volontà di un’anima forte, ci regala ancora alcuni spunti su cui riflettere.

“Quello cui siamo oggi non è un nostalgico ritorno al passato per assenza di futuro.

C’è un combustibile che neppure lo stretto di Hormuz può fermare che è fatto di quella terra da cui tutto viene e a cui tutto ritorna.

Il mondo dei giovani confusi e disillusi ha un disperato bisogno di certezza e tradizioni.”