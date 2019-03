Migranti, Merkel: “possiamo imparare tantissimo dall’Africa”

Condividi

Di fronte al fenomeno dell’immigrazione l’occidente deve promuovere le sue “capacità di ascolto” perche “possiamo imparare tantissimo dall’Africa”, continente dal quale arriva la stragrande maggioranza di migranti in Europa. Lo ha detto oggi ad Assisi la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Riferendosi alla proposta del primo ministro Giuseppe Conte di elaborare un “un nuovo modello di cooperazione” con l’Africa per aiutare i migranti a casa loro, Merkel ha voluto puntualizzare che “noi dobbiamo essere veramente capaci di dare loro ascolto (…), le nostre orecchie, la nostra anima ed i nostri occhi devono essere aperti per imparare qualcosa da loro”. Altrimenti, con gli africani tutto “sarebbe come in una scuola: ‘io (Occidente) ti dò un compito e tu (Africa) lo assolvi’, e questo non sarebbe possibile. Io sono estremamente convinta che possiamo imparare tantissimo da loro”, ha concluso Merkel. (askanews)