Dall’Italia 6,5 milioni di euro per formazione professionale in Tunisia

Italia e Tunisia rafforzano il proprio partenariato strategico nel settore della formazione professionale con la firma a Tunisi dell’accordo di finanziamento per il programma Tunisie Professionnelle. L’intesa, del valore di 6,5 milioni di euro, è stata siglata dall’ambasciatore italiano Alessandro Prunas e dal rappresentante dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (Unido) in Tunisia, Lassaad Ben Hassine, alla presenza di Isabella Lucaferri, direttrice della sede regionale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) di Tunisi.

Questo accordo rappresenta una nuova tappa nella collaborazione italo-tunisina, in linea con i principi del Piano Mattei del governo italiano per l’Africa. Il programma Tunisie Professionnelle sarà realizzato in stretta sinergia con il ministero tunisino del Lavoro e della Formazione professionale, sottolineando l’approccio collaborativo e la condivisione di obiettivi tra i due Paesi.

Il programma Tunisie Professionnelle mira a rafforzare il sistema di formazione professionale tunisino, rendendolo più adatto alle esigenze del mercato del lavoro e contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese nordafricano. Attraverso questo finanziamento, si intende promuovere, in particolare, l’aggiornamento e l’adeguamento dei percorsi formativi per garantire che le competenze acquisite dai giovani tunisini siano in linea con le richieste attuali e future delle imprese.

Particolare attenzione viene dara anche al miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature, per offrire ambienti di apprendimento moderni e funzionali. Il programma intende anche sostenere le capacità degli istruttori attraverso programmi di formazione e aggiornamento specifici, oltre a facilitare l’inserimento lavorativo tramite un rafforzamento dei legami con il settore privato.

