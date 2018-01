Orrore in Germania: 15enne accoltella a morte un compagno di scuola

Un delitto orrendo ha sconvolto quello che sembrava un tranquillo martedì mattina in Nord Reno-Westfalia, in Germania.

In una scuola della città di Luenen un minorenne ha ucciso un compagno di scuola, Leon H., questa mattina alle 8 e si è dato alla fuga venendo però fermato dagli agenti delle forze dell’ordine.

Il minorenne sospettato è un quindicenne con doppia cittadinanza tedesca e kazaka che sarebbe arrivato nell’istituto da poco tempo: secondo le prime ricostruzioni avrebbe aggredito il compagno di scuola con un coltello e dopo averlo ferito a morte al collo si sarebbe allontanato dall’istituto scolastico venendo però fermato nei pressi di un canale poco prima delle 9.

Il crimine si è consumato nell’istituto superiore Kaethe Kollwitz, dove è subito entrata in azione un’equipe di psicologi per aiutare studenti e insegnanti ad affrontare le conseguenze dell’accaduto. Sul fatto è stata aperta una commissione d’indagine per omicidio da parte della autorità della Germania ma i moventi del delitto rimangono ancora sconosciuti.

www.ilgiornale.it