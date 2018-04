Nigerino uccide ex moglie e figlio di un anno nella metropolitana di Amburgo

Un uomo ha ucciso a coltellate la ex moglie e il figlio di un anno ad Amburgo, nella metropolitana di Jungfernstieg. Nel video, girato da un testimone oculare, si sente un uomo che grida: “ha tagliato la testa al bambino, oh mio Dio”.

L’uomo, originario del Niger, sbarcato a Lampedusa nel 2013, ha massacrato la ex-moglie, una donna tedesca, e il figlio di 1 anno colpendoli a coltellate sulla piattaforma della stazione della metropolitana. www.abendblatt.de

#Germany: Eyewitness! A man says in the video: “He cut the baby’s head, oh my god.” After a man from Niger (80% Islam) slaughtered his German ex-wife and his 1-year-old daughter with a Knife on the platform of the subway station #Jungfernstieg in #Hamburg. pic.twitter.com/ul0haDzW0O

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 13 aprile 2018