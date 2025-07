Malpensa, tentano di impedire il rimpatrio di un marocchino: fermate 4 attiviste

Progettavano di non far decollare da Malpensa un volo per Casablanca (Marocco) sul quale sarebbe stato imbarcato un cittadino straniero da rimpatriare. La digos della questura di Varese ha però intercettato, attraverso il monitoraggio dei social network, i messaggi attraverso i quali alcuni gruppi antagonisti pubblicizzavano il blitz.

I servizi di controllo hanno effettivamente permesso di individuare, venerdì, quattro ragazze appartenenti all’area anarchica milanese intercettate nel salone partenze del Terminal 1, vicino ai banchi del check-in del volo Royal Air Maroc.

Centinaia di volantini

Le attiviste avevano centinaia di volantini che istigavano i passeggeri di quel volo a boicottare la partenza attraverso forme di protesta finalizzate a non far decollare il volo sul quale si trovava il cittadino straniero. L’azione, secondo quanto riportano le forze dell’ordine, è stata bloccata sul nascere e il questore di Varese Carlo Mazza ha emesso quattro provvedimenti di foglio di via obbligatorio della durata di tre anni nei confronti delle quattro ragazze.

